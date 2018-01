Browse > Home Blog / Storm update: McGill remains open

La version française suit.

Today’s challenging weather is resulting in widespread school closures and, in some places, difficult driving conditions. Unfortunately, indications are that the situation is unlikely to improve during the day. McGill will be open today, but we urge employees and students to use extreme caution if trying to get to one of our campuses. Public transit is advisable. The Macdonald Campus shuttle bus is operating today. Employees who cannot make it in today should notify their supervisors as soon as possible to arrange to work from home or take a personal day. Supervisors are asked to be understanding about absences and lateness in these circumstances, and professors, likewise regarding classes. Please put your safety first.

_____________________________________

Les conditions météorologiques d’aujourd’hui entraînent la fermeture de nombreuses écoles et, à certains endroits, des conditions routières difficiles. Malheureusement, il semble que la situation ne s’améliorera pas d’ici la fin de la journée. L’Université McGill est ouverte aujourd’hui. Toutefois, nous prions les employés et les étudiants de faire preuve d’une très grande prudence lors de leurs déplacements vers l’un de nos campus. Nous vous recommandons fortement d’utiliser le transport en commun. La navette du campus Macdonald fonctionne normalement. Les employés qui ne sont pas en mesure de se rendre au travail sont priés d’en informer leur supérieur dès que possible afin, notamment, de demander de travailler de la maison ou de prendre une journée de congé personnel. Nous invitons les superviseurs à faire preuve de compréhension à l’égard de leurs employés qui auront été forcés de s’absenter ou qui se seront présentés en retard en raison des circonstances. Nous demandons aux professeurs d’en faire autant à l’égard de leurs étudiants. La priorité est accordée à la sécurité.

