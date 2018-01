Browse > Home Blog / Jan. 29: Anniversary of Islamic Cultural Centre massacre

January 29, will mark the first anniversary of the Islamic Cultural Centre massacre in Quebec City, where six men lost their lives and 19 others were injured. The McGill community will pay special remembrance to the victims at a ceremony hosted by the Institute for Islamic Studies, the Muslim Students Association, the SEDE Office, and the Joint Board-Senate Committee on Equity. The ceremony will be held Monday, Jan. 29, from 4-6 p.m., at the Atrium of the Lorne Trottier Building on the downtown campus. All members of the McGill community are welcome and warmly encouraged to attend.

Le 29 janvier marquera le premier anniversaire commémoratif de la fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec, où six hommes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessés. L’Université McGill rendra hommage aux victimes lors d’une cérémonie organisée par l’Institut d’études islamiques, l’Association étudiante musulmane, le Bureau de l’éducation en équité sociale et diversité et le Comité mixte du Sénat et du Conseil des gouverneurs sur l’équité. La cérémonie aura lieu le lundi 29 janvier, de 16 h à 18 h, dans l’atrium du Pavillon Lorne M. Trottier, situé sur le campus du centre-ville. Tous les membres de la communauté mcgilloise sont les bienvenus, et sont chaleureusement invités à y assister.

