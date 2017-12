Browse > Home Human Resources / Your first pay of 2018

Your first pay of 2018

For many McGill employees, take-home pay is higher toward the end of the calendar year than at the beginning. This is because many pay deductions have a maximum annual contribution – including those for the Quebec Pension Plan (QPP), the Quebec Parental Insurance Program (QPIP), Employment Insurance (EI) and the McGill University Pension Plan.

At various times throughout the year, you may have reached the maximum 2017 contribution for several of these programs. Each time this happened, McGill stopped applying that deduction for the rest of the year, resulting in a temporary increase in take-home pay. In the New Year, however, you will start contributing to these programs once again, and your take-home pay will decrease correspondingly.

For more information, call us at 514-398-4747.

Votre première paie de 2018

Pour plusieurs employés de McGill, la paie nette est plus élevée à la fin d’une année qu’au début. Ceci dépend du fait que plusieurs déductions salariales ont une cotisation annuelle maximale : le régime des rentes du Québec (RRQ), le régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’assurance emploi (AE) et le régime de retraite de McGill.

Aussitôt que votre cotisation maximale est atteinte pour un de ces programmes, la déduction se termine et augmente temporairement votre paie nette. En janvier suivant, vous recommencez à cotiser à ces programmes et votre paie nette diminue.

Pour plus de renseignements, téléphonez au 514-398-4747.

