Winter’s here

Please note that Environment Canada has issued heavy snowfall warning for the Montreal area for Tuesday and Wednesday. Exams will proceed as scheduled, so give yourself extra time (take an earlier bus or train) to get to your exam venue on time.

L’hiver est bel et bien là!

Veuillez prendre note qu’Environnement Canada a émis une alerte météo : des chutes de neige importantes sont prévues pour la région de Montréal mardi et mercredi. Les examens se dérouleront comme prévu. Nous vous invitons à tenir compte de cet avertissement dans vos déplacements, notamment si vous devez prendre le train ou l’autobus, afin d’arriver à temps à l’endroit où votre examen a lieu.

Share this article







Category: Blog