Get the flu shot, not the flu!

La version française suit

The influenza virus – or the flu – makes millions of Canadians sick each year, and a free vaccine is the best way to prevent it. We’re happy to announce that this year, there are once again sufficient funds to cover the full cost of the flu vaccine for eligible employees and dependents.

Who’s eligible: Active staff under age 65 who are members of the McGill Health and/or Dental Plans, and their eligible dependents who are also under age 65 and covered by these plans.

Active staff under age 65 who are members of the McGill Health and/or Dental Plans, and their eligible dependents who are also under age 65 and covered by these plans. Where to go: The Medisys Clinic: 600 de Maisonneuve West, 22nd floor [map]

The Medisys Clinic: 600 de Maisonneuve West, 22nd floor [map] When: Monday to Friday from 8a.m. to 4 p..m

Monday to Friday from 8a.m. to 4 p..m How: Schedule an appointment by phone at (514) 499-2777 and mention account number 17697.

You must present your McGill ID card at the clinic. If your eligible dependents visit the clinic without you, they will need your McGill ID number.

If you’re over 65 year old

The flu vaccine is available free of charge through Quebec’s flu vaccination program for people aged 65 and over and for those most at risk for developing complications due to their age and health condition.

****

Dites oui au vaccin, non à la grippe!

La grippe, causée par le virus influenza, touche des millions de Canadiens chaque année, et le vaccin antigrippal est le meilleur moyen de se prémunir contre cette maladie contagieuse. Or, nous sommes heureux d’annoncer que, cette année encore, nous disposons de fonds suffisants afin de couvrir la totalité des coûts du vaccin antigrippal pour les employés admissibles et leurs personnes à charge.

Personnes admissibles : Employés actifs âgés de moins de 65 ans qui participent au régime de soins de santé et/ou au régime de soins dentaires de McGill, ainsi que leurs personnes à charge également âgées de moins de 65 ans et assurées au titre des régimes précités.

Employés actifs âgés de moins de 65 ans qui participent au régime de soins de santé et/ou au régime de soins dentaires de McGill, ainsi que leurs personnes à charge également âgées de moins de 65 ans et assurées au titre des régimes précités. Où aller : Clinique Medisys : 600, boul. de Maisonneuve Ouest, 22e étage [carte]

Clinique Medisys : 600, boul. de Maisonneuve Ouest, 22e étage [carte] Quand : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h Comment : Prendre un rendez-vous par téléphone, au 514 499-2777, en précisant le numéro de compte 17697.

Vous devrez présenter votre carte d’identité valide de McGill. Vos personnes à charge qui se présenteraient à la clinique sans vous devront avoir en main votre numéro d’identification de McGill.

Vous êtes âgés de 65 ans ou plus?

Le vaccin antigrippal est offert gratuitement dans le cadre du Programme de vaccination contre la grippe du Québec destiné aux personnes âgées de 65 ans ou plus et à celles qui présentent un risque accru de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé.

