2018 Benefit Plan contribution rates

[La version française suit]

A. Supplemental Health Plan and Dental Care Plan

We have excellent news: plan contributions made by employees and the University in 2017 were sufficient to cover all claims paid. This means that only a very small increase to match annual rises in health care costs (mainly due to new drugs entering the market) will be required. Note that the increase is well below the average expected rate of inflation for all benefit plans in Quebec.

Effective January 1, 2018, the rates per pay for active employees will be as follows (and will be matched by the University):

B. Long-Term Disability (LTD) Plan

In 2013, a review of the LTD Plan revealed an accumulated surplus. This was used to decrease contribution rates by 5 per cent effective August 1, 2013 and guarantee these lower rates until December 31, 2015.

As there was still a surplus remaining, we were able to maintain those lower rates through 2016 and 2017. However, the latest Plan review indicates that contribution rates must now be increased – from $0.901 per $100 of monthly earnings to $0.991, as of January 1, 2018. This is still below the average contribution rate of 1 per cent among LTD plans in Quebec.

Here is an example of what this increase will mean for your bi-weekly pay:

C. Optional Life Insurance Plan

In 2013, a review of the Optional Life Insurance Plan revealed an accumulated surplus which was used to decrease contribution rates by 25 per cent effective August 1, 2013, and guarantee these rates until December 31, 2017. A recent Plan review indicates that in order to remain sustainable, the contribution rates must be increased by 15 per cent as of January 1, 2018. The rates are available here.

Eligible employees are automatically covered under the Basic Life Insurance Plan, for which the University pays the full cost.

Taux de cotisations des régimes d’avantages sociaux de 2018

A. Régime de soins de santé complémentaire et régime de soins dentaires

Nous avons de bonnes nouvelles! Les cotisations aux régimes versées par les employés et l’Université en 2017 ont suffi à couvrir les réclamations payées. Par conséquent, seule une très légère hausse des cotisations est requise pour absorber l’augmentation annuelle des coûts liés aux soins de santé (qui est principalement attribuable à l’entrée de nouveaux médicaments sur le marché). Il est à noter que cette hausse est bien en deçà du taux d’inflation moyen prévu de l’ensemble des régimes d’avantages sociaux au Québec.

À compter du 1er janvier 2018, les taux de cotisations pour les employés actifs par période de paie seront les suivants (sommes égalées par l’Université).

B. Régime d’assurance invalidité de longue durée

En 2013, un examen du régime d’assurance invalidité de longue durée avait révélé un surplus accumulé, ce qui a permis une réduction du taux de cotisations de 5 % dès le 1er août 2013, taux qui a été gelé jusqu’au 31 décembre 2015.

Étant donné qu’un surplus subsistait à la fin de cette période, les taux réduits ont été maintenus en 2016 et en 2017. Cependant, le dernier examen du régime indique qu’une hausse des taux de cotisations est requise à compter du 1er janvier 2018, soit de 0,901 $ à 0,991 $ par tranche de 100 $ de gains mensuels. Ce taux demeure inférieur au taux de cotisations moyen de 1 % observé dans l’ensemble des régimes d’assurance invalidité de longue durée au Québec.

Voici un exemple de l’effet de cette hausse sur votre période de paie toutes les deux semaines.

C. Régime d’assurance-vie facultative

En 2013, un examen du régime d’assurance-vie facultative a révélé un surplus accumulé, ce qui a permis une réduction du taux de cotisations de 25 % dès le 1er août 2013, taux qui a été gelé jusqu’au 31 décembre 2017. Cependant, un examen récent du régime indique que, pour en assurer la viabilité financière, on doit hausser le taux de cotisations de 15 % à compter du 1er janvier 2018. Pour connaître les taux de cotisations, visitez le site web.

Les employés admissibles sont automatiquement inscrits au régime d’assurance-vie de base, dont les cotisations sont entièrement payées par l’Université.

