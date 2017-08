Browse > Home Blog / CIHR wants to hear from you: Your research in 150 words

CIHR wants to hear from you: Your research in 150 words

As part of the Canada 150 celebrations, CIHR would like to feature your work in a showcase of the life-changing research being conducted right here in Canada. CIHR will use your story to create a crowd-sourced digital storybook of health researchers from across the country.

Get more information

Les IRSC veulent vous entendre : parlez‑nous de votre recherche en 150 mots

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, les IRSC aimeraient présenter votre travail dans un ouvrage mettant en valeur la recherche qui change des vies, menée ici même au Canada. Nous utiliserons votre récit pour alimenter un livre numérique sur les chercheurs en santé de partout au pays!

Info

