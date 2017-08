Browse > Home Blog / Provost begins search for new Dentistry Dean

The following is a message from Professor Christopher Manfredi, Provost and Vice-Principal (Academic) of McGill University:

Dear members of the McGill community,

Professor Paul Allison will end his second five-year term as Dean of the Faculty of Dentistry on June 30, 2018. In accordance with the University Statutes, an Advisory Committee to the Principal has been struck for the selection of a new Dean of the Faculty of Dentistry.

The composition of the Committee, which I chair, is available at: http://www.mcgill.ca/secretariat/advisory/dean-faculty-dentistry

The Advisory Committee has a mandate to find individuals best qualified to lead the Faculty of Dentistry in the years ahead. To guide its deliberations, the Committee is interested in hearing the views of members of the McGill community on the opportunities, challenges, issues, and priorities facing the next Dean of the Faculty over the next 5-10 years, and the qualifications, leadership skills, experience and attributes that the candidate should possess.

As part of the Committee’s consultation process, the Advisory Committee will be holding face-to-face meetings with the McGill community on Wednesday, September 20, 2017 between 2:00 and 4:00 pm in room 102, 2001 McGill College Avenue.

The schedule of the consultation sessions is as follows:

2:00-3:00 pm: consultation session with the Faculty of Dentistry 2:00-2:20 pm: all Dentistry academic staff 2:20-2:40 pm: all Dentistry administrative and support staff 2:40-3:00 pm: all Dentistry students

3:00-3:30 pm: consultation session with Vice-Principals, Deans, Associate Deans

3:30-4:00 pm: all academic staff, administrative staff and all students

You may also submit written comments directly to the Chair of the Committee, which will be treated in the strictest of confidence. Please address comments to Professor Christopher Manfredi, Provost and Vice-Principal (Academic), Advisory Committee for the Selection of a Dean of the Faculty of Dentistry, c/o Secretary-General, Secretariat: James Administration Building, 845 Sherbrooke Street West, Room 313, Montreal, QC H3A 0G4, or by e-mail to: advisories@mcgill.ca.

With best regards,

Professor Christopher Manfredi

Provost and Vice-Principal (Academic)

Chers membres de la communauté mcgilloise,

Le professeur Paul Allison mettra fin à son deuxième mandat de cinq ans en tant que doyen de la faculté de médecine dentaire le 30 juin 2018. Conformément aux Statuts de l’Université, un comité consultatif a été retenu pour la sélection d’un nouveau doyen(ne) de la faculté de médecine dentaire.

La composition de ce comité, que je préside, est disponible au : http://www.mcgill.ca/secretariat/advisory/dean-faculty-dentistry

Le Comité consultatif a pour mandat de trouver les personnes les mieux qualifiées pour diriger la faculté de médecine dentaire dans les années à venir. Pour guider ses délibérations, le Comité est intéressé à entendre les opinions des membres de la communauté de McGill sur les opportunités, les défis, les enjeux et les priorités auxquels fait face le prochain doyen(ne) de la faculté au cours des 5 à 10 prochaines années et les qualifications, les compétences de leadership, l’expérience et les attributs que le candidat devrait posséder.

Dans le cadre du processus de consultation du Comité, les membres de la communauté de McGill sont invités à rencontrer les membres du Comité et le consultant de recherche le mercredi 20 septembre 2017 de 14 h 00 à 16 h 00 dans la salle 102, 2001, avenue McGill College. Le calendrier des séances de consultation est le suivant:

14 h 00 à 15 h 00 : séance de consultation avec la faculté de médecine dentaire 14 h 00 à 14 h 20 : tout le personnel académique de la faculté de médecine dentaire 14 h 20 à 14 h 40 : tout le personnel administratif et de soutien de la faculté de médecine dentaire 14 h 40 à 15 h 00 : tous les étudiants de la faculté de médecine dentaire

15 h 00 à 15 h 30 : séance de consultation avec les vice-principaux, les doyens, les doyens associés

15 h 30 à 16 h 00 : tout le personnel académique, le personnel administratif et tous les étudiants

Vous pouvez également écrire directement au président du Comité. Tous les commentaires et suggestions seront traités avec le plus grand souci du Comité et devraient être adressés, par écrit, au professeur Christopher Manfredi, vice-principal éxecutif et vice-principal aux études, Comité consultatif pour la sélection d’un doyen(ne) de la faculté de médecine dentaire, a/s de la Secrétaire générale, Secrétariat: James Administration Building, 845, rue Sherbrooke Ouest, salle 313, Montréal, QC H3A 0G4, ou par e -mail à: advisories@mcgill.ca.

Cordialement,

Professeur Christopher Manfredi, vice-principal éxecutif et vice-principal aux études

