Reopening of McTavish and Dr. Penfield

(La version française suit.)

The following is a message from Robert Couvrette, Associate Vice-Principal (Facilities Management and Ancillary Services)

I am delighted to inform you that the City of Montreal’s major construction projects around the downtown campus are very close to being finished.

Already, Sherbrooke Street, from University Street/Robert-Bourassa Boulevard to Peel Street, has been completely redone and opened to traffic. Lower McTavish Street, from Sherbrooke to Dr. Penfield, should be completed in the coming days, while Upper McTavish, from Dr. Penfield to Pine Ave., is done.

Dr. Penfield has been partially reopened to traffic and, once a final coat of asphalt is laid sometime this week, should be then fully open. The two staircases at the top end of Lower McTavish are nearing completion as well.

After months of work and much disruption, the results are, frankly, spectacular. McTavish is a key link in the City of Montreal’s Promenade Fleuve-Montagne project to create a pedestrian pathway from the St. Lawrence River to Mount Royal. McTavish, which remains under the City of Montreal’s jurisdiction and continues to be pedestrian-only (which also means no bicycle riding), has been enhanced with benches and plantings along its length. It is a welcome addition to our downtown campus.

A ceremony will be held on July 17, 2017, near the Bronfman Building, at the corner of Sherbrooke and McTavish, to officially inaugurate the Promenade.

Please note that the Thursday Farmers’ Market has returned to McTavish Street. It will be set up next to the Bronfman Building this Thursday, July 13, and will then return to its permanent location in front of the University Centre and the Brown Building, near the upper end of Lower McTavish, during the July 17 event and for the rest of the season.

While this long project is finally complete, I want to remind you that there is still considerable construction activity taking place on the lower downtown campus and I ask that you remain especially vigilant as there is a lot of heavy equipment moving around. Please obey all signs and security agents and consider removing your earphones while walking on the roads of the lower campus so you can hear backup signals or other warnings.

If you have a concern or comment about any of the current construction projects, you can communicate it by email to construction.feedback@mcgill.ca. If you witness or are involved in an emergency situation, please call 514 398-3000 immediately.

As always, you can visit this website for a map and background information on the University’s construction projects. For more information on the City of Montreal’s construction projects, please visit this website.

Robert Couvrette

****

Réouverture de la rue McTavish et de l’avenue du Docteur-Penfield

Un message de Robert Couvrette, vice-principal adjoint (gestion des installations et services auxiliaires)

Je suis très heureux de vous informer que les projets de construction de la Ville de Montréal à proximité du campus du centre-ville sont sur le point de se conclure.

Entièrement reconstruite, la rue Sherbrooke, de la rue University/boulevard Robert-Bourassa à la rue Peel, est maintenant rouverte à la circulation. Les travaux apportés à la partie inférieure de la rue McTavish, soit de la rue Sherbrooke à l’avenue du Docteur-Penfield, doivent prendre fin au cours des prochains jours. La réfection de la partie supérieure de la rue McTavish, de l’avenue du Docteur-Penfield à l’avenue des Pins, est quant à elle entièrement terminée.

L’avenue du Docteur-Penfield est partiellement rouverte à la circulation. Une fois l’asphaltage terminé – ce qui devrait avoir lieu cette semaine – les voitures pourront circuler sur la totalité de l’avenue. De plus, les deux escaliers situés à l’angle de l’avenue du Docteur-Penfield et de la rue McTavish seront également accessibles sous peu.

Si ces longs travaux ont occasionné de nombreux inconvénients, nous pouvons désormais en admirer les résultats exceptionnels. La rue McTavish, qui a été agrémentée de bancs et d’arbustes, est l’un des liens clés du projet de la Promenade urbaine Fleuve-Montage de la Ville de Montréal, lequel consiste à créer une voie piétonnière, du fleuve Saint-Laurent au mont Royal. La promenade enjolive le campus du centre-ville de l’Université. La rue McTavish demeure sous l’autorité de la Ville de Montréal et uniquement accessible aux piétons (ce qui veut dire que les cyclistes ne peuvent y circuler).

Une cérémonie visant à souligner l’inauguration officielle de la Promenade aura lieu le 17 juillet prochain, à proximité du Pavillon Bronfman, à l’angle des rues Sherbrooke et McTavish.

Vous aurez peut-être remarqué que le Marché fermier du jeudi est de retour sur la rue McTavish. Ce jeudi 13 juillet, les kiosques seront installés près du Pavillon Bronfman. Le lundi 17 juillet prochain, à l’occasion de l’inauguration de la Promenade, ainsi que pour le reste de la saison, on retrouvera le Marché à son emplacement permanent, près du Centre universitaire et du Pavillon Brown, un peu plus au nord sur la rue McTavish.

Bien que ce projet d’envergure soit maintenant terminé, d’importantes activités de construction sont néanmoins en cours dans la section inférieure du campus du centre-ville. Ainsi, je vous invite à demeurer très vigilants et à prêter une attention particulière à la machinerie lourde. Nous vous prions de respecter l’ensemble des panneaux et des directives données par les agents de sécurité et vous suggérons de retirer vos écouteurs lorsque vous vous déplacez sur le campus afin d’entendre les signaux avertisseurs, notamment ceux indiquant les manœuvres de recul.

N’hésitez pas à soumettre vos questions et vos commentaires par courriel à construction.feedback@mcgill.ca. En cas d’urgence, veuillez téléphoner au 514 398-3000 sans tarder.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les travaux de l’Université, veuillez consulter notre site Web. Pour plus d’information sur les travaux de la Ville de Montréal, veuillez cliquer sur ce lien.

Robert Couvrette

