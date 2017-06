À la découverte des sciences avec les Midis Ville-Marie

Cet été, élargissez vos horizons tout en profitant du soleil grâce aux Midis Ville-Marie, dîners-causeries en plein air sans prétention organisés dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Présentée par le Cœur des sciences de l’UQAM, cette activité permet aux scientifiques des universités de la ville de faire sortir le savoir du laboratoire et de vulgariser leurs travaux. Jusqu’au 4 octobre, vous pourrez donc rencontrer plusieurs professeurs de l’Université McGill au cœur de Ville-Marie afin d’en apprendre un peu plus sur l’objet de leur recherche.

« Énigmatique énergie sombre » (28 juin) : La doctorante en astrophysique Gabrielle Simard vous invite à découvrir l’énergie noire, l’un des plus grands mystères du cosmos. (Place Pasteur)

« La tempête sous le radar » (19 juillet) : Frédéric Fabry, professeur au Département des sciences atmosphériques et océaniques, expliquera comment le radar permet aux scientifiques d’étudier les tempêtes. (Place Jacques-Cartier)

« Dans les bras de Morphée » (9 août) : Qu’arrive-t-il à notre corps lorsque nous dormons? Dre Diane B. Boivin, directrice du Centre d’étude et de traitement des rythmes circadiens de l’Institut Douglas, abordera la physiologie du sommeil et expliquera que les moments passés dans les bras de Morphée n’ont rien de reposant. (Parc de l’espoir)

« Vers une sixième crise d’extinction? » (13 septembre) : La perte de biodiversité s’accélère, atteignant aujourd’hui une vitesse sans précédent. Andrew Gonzales, directeur du Centre de la science de la biodiversité du Québec, exposera les causes et les conséquences de l’extinction des espèces ainsi que les pistes de solution qui s’offrent à nous afin de changer le cours des choses.

(Lieu à déterminer)

« Halte au vacarme! » (4 octobre) : Romain Dumoulin, acousticien et chef de projet au Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie, vous convie à une conférence sur les répercussions des sons de la ville sur le bien-être de ceux qui y vivent et y travaillent, et propose des solutions faisant appel à des principes d’aménagement sonore urbain.

Pour connaître la programmation complète des Midis Ville-Marie, cliquez ici.

