McGill décernera 15 doctorats honorifiques

Chaque année, l’Université McGill décerne un doctorat honorifique à des personnes dont le talent et l’engagement sont source d’inspiration. En mai et juin, 15 personnes recevront la plus haute distinction de l’Université. Parmi les récipiendaires, notons l’écrivain et chirurgien Atul Gawande, la cinéaste Alanis Obomsawin et deux ex-premiers ministres du Canada, Paul Martin et Brian Mulroney. Les doctorats honorifiques seront remis pendant les cérémonies de collation des grades au cours des prochaines semaines. Pour plus de renseignements sur l’horaire des remises de prix, cliquez ici. Pour en savoir davantage sur les récipiendaires, consultez leurs notices biographiques (en anglais).

