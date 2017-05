McGill célèbre le 375e anniversaire de Montréal

L’heure est à la fête alors qu’aujourd’hui marque officiellement le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal. Pour l’occasion, McGill a tenu à souligner cet anniversaire en organisant et appuyant une série d’activités qui s’échelonneront tout au long de l’année 2017.

Depuis bientôt 200 ans, l’Université McGill est fière de figurer parmi les institutions qui ont contribué au développement et au rayonnement de la Ville de Montréal.

« Depuis sa création, l’Université McGill est une partie intégrante de Montréal et vice-versa, dit Louis Arseneault, vice-principal, Communications et Relations externes de l’Université McGill. L’une et l’autre ont contribué à leur développement et à leur succès mutuel. L’apport de nos étudiants, professeurs, chercheurs et employés à la réputation et au rayonnement de la métropole québécoise sur la scène locale, nationale et internationale est bien connu. Plus que jamais, le tandem Montréal – McGill exerce un puissant pouvoir d’attraction qui permet d’attirer chez nous les meilleurs talents dans le monde. »

Il allait donc de soi que l’Université marque le coup et souligne sa présence historique et son importance au sein de la communauté montréalaise.

« Ce 375e anniversaire de Montréal est une occasion historique de resserrer encore davantage les liens féconds qui nous unissent et de forger ensemble une vision porteuse pour l’avenir de notre ville et de notre institution », ajoute M. Arseneault.

Au menu des activités, notons La promenade Fleuve-Montagne, un parcours de 3,8 km entre le musée de Pointe-à-Callière et le pied du mont Royal. Cette ballade offrira des expériences variées, dévoilant l’histoire, le patrimoine, les paysages et les particularités culturelles des lieux traversés, notamment l’Université McGill.

L’Université s’est aussi associée à la Balade pour la Paix, un Musée à ciel ouvert, une exposition d’art public d’envergure internationale, conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal qui met à l’honneur 67 œuvres véhiculant un message de paix, à l’image des valeurs universelles d’humanisme, de tolérance et d’ouverture qui ont inspiré la réalisation d’Expo67. En plus de commémorer le 375e, l’exposition souligne aussi le 50e anniversaire d’Expo67 et le 150e du Canada.

Pour plus de détails sur les événements qui seront présentés au cours des prochains mois, consultez le calendrier des activités.

