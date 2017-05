L’Université McGill remporte les honneurs pour ses efforts en développement durable

Le Fonds pour des projets durables de McGill a remporté, le 24 avril dernier, le premier prix dans la catégorie Institutions et Entreprises lors du 11e Gala de reconnaissance en environnement et développement durable.

Cette soirée, organisée par la Ville de Montréal et le Conseil régional de l’environnement, vise à souligner les projets novateurs des partenaires du Plan du développement durable de la collectivité montréalaise.

François Miller, directeur du bureau de développement durable de l’Université McGill, n’est pas peu fier de cette reconnaissance.

« On est vraiment très, très content, se réjouit-il. Ça démontre le leadership de McGill en développement durable. Comme institution, on se donne vraiment les moyens de faire une différence. »

Le fonds, créé en 2009, a été conçu afin d’instaurer une culture de développement durable au sein de l’Université McGill. Depuis sa création, l’’initiative, la plus importante du genre sur les campus universitaires en Amérique du Nord, a financé 163 projets à hauteur de 5,5 millions de dollars.

« Depuis quelques années, le fonds a contribué à tous les succès que l’Université a connus en matière de développement durable, que ce soit la production locale et durable de nourriture ou la réduction de nos émissions de gaz à effets de serre », dit fièrement M. Miller.

Le fonds dispose d’un budget annuel moyen de près de 900 000 $ et finance des projets, qu’ils soient petits ou grands, comme des jardins communautaires ou la conception de normes de constructions vertes pour l’Université. L’ensemble des étudiants, employés et professeurs peuvent faire une demande de financement auprès du Fonds pour des projets durables de McGill afin de rendre l’université plus verte, un projet à la fois.

Category: McGill dans la ville