Browse > Home Blog / Classes cancelled on Monday, May 8

Classes cancelled on Monday, May 8

Because of flooding issues, day and evening summer classes and exams are cancelled on Monday, May 8, 2017, at both McGill’s Macdonald Campus and its downtown campus.

We understand that getting into work on time on Monday morning might be difficult for many of our employees because of road closures associated with the flooding conditions that have afflicted Montreal and other areas in recent days. Please take the time you need to get into work safely on Monday and, if you are having flooding problems at home, please let your supervisor know that you have those issues to deal with. People who can get into work on time without difficulty should do so.

Acfas activities will continue as anticipated.

This situation may persist for a few days. We will keep you updated.

Ollivier Dyens

Deputy Provost (Student Life and Learning)

————————————————————————————————————————–

Veuillez noter qu’en raison des inondations qui touchent la région de Montréal, tous les cours et examens prévus le lundi 8 mai (y compris ceux prévus en soirée) aux campus du centre-ville et du campus Macdonald de McGill sont annulés.

Nous comprenons qu’il pourrait être plus difficile pour plusieurs de nos employés d’arriver au travail à l’heure lundi matin en raison des fermetures de routes. Nous vous invitons à faire preuve de prudence, même si votre trajet vous prend plus de temps que d’habitude. Si votre résidence est touchée par les inondations, veuillez en informer votre supérieur immédiat. Les employés qui ne sont pas touchés par les inondations ou les fermetures de routes sont attendus à leur poste à la même heure que d’habitude.

Les activités prévues dans le cadre du congrès de l’Acfas se dérouleront comme prévu.

Des mises à jour seront émises au besoin dans les prochains jours.

Ollivier Dyens

Premier vice-principal exécutif adjoint (études et vie étudiante)

Share this article







Category: Blog

Tag: Montreal flooding