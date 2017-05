Browse > Home McGill dans la ville / Aldo Bensadoun : « Le prochain Elon Musk ou Jeff Bezos sera peut-être un diplômé de McGill »

Aldo Bensadoun : « Le prochain Elon Musk ou Jeff Bezos sera peut-être un diplômé de McGill »

Le prochain Elon Musk sera-t-il un diplômé mcgillois ? Aldo Bensadoun le souhaite et espère que son don de 25 millions à l’Université McGill y contribuera.

L’Université a annoncé la semaine dernière qu’une future École de gestion du commerce au détail verra le jour à l’automne 2018 grâce à un don de 25 millions de la Fondation de la famille Bensadoun.

L’École Bensadoun de gestion du commerce au détail pourrait avoir des retombées pour Montréal en y attirant des étudiants et des professeurs de haut calibre, sans compter les entreprises qui pourraient vouloir participer.

Un secteur en crise

Depuis 10 ans, le commerce en ligne a bouleversé le secteur du commerce au détail à l’échelle mondiale. D’année en année, les entreprises spécialisées dans la vente en ligne grappillent une part de marché grandissante aux grandes surfaces.

« L’idée, c’est que le commerce au détail a beaucoup changé, on parle d’une véritable transformation et d’une révolution, dit Aldo Bensadoun. Les champions d’hier qui étaient les Walmart et les Zara doivent aujourd’hui pédaler très fort pour arriver à rejoindre leurs clients alors que des gens comme Amazon et Google ont compris le besoin du consommateur, ils s’adressent à eux et prennent une part énorme du marché. »

Une obligation morale

Cette réalité a convaincu Aldo Bensadoun de l’importance de créer un lieu destiné aux étudiants, aux professeurs-chercheurs et aux professionnels qui veulent réinventer l’avenir d’un secteur qui peine à composer avec la révolution numérique. Pour le philanthrope, il allait de soi que ce centre d’excellence s’installe à McGill, son alma mater.

« J’ai choisi l’Université McGill parce que c’est une institution forte et de calibre international, explique-t-il. J’ai étudié à McGill et j’ai donc une obligation morale et le privilège de pouvoir appuyer l’université. »

Des solutions innovantes

L’École Bensadoun de gestion du commerce au détail aura notamment le mandat d’étudier comment s’adapter aux nouveaux comportements des consommateurs et fournir aux détaillants des solutions innovantes, un succès qui sera largement tributaire de l’intégration de disciplines connectées comme l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle et les neurosciences. Le centre de recherche misera ainsi sur une approche multidisciplinaire et souhaite mettre à profit les nombreuses spécialités qu’abrite l’université, que ce soit en sociologie, en neurosciences, en architecture ou en sciences informatiques.

« Si nous avons un centre d’excellence à McGill, nous allons attirer les meilleurs étudiants de la planète et le prochain Elon Musk [fondateur de PayPal] ou Jeff Bezos [fondateur d’Amazon.com] sera peut-être un diplômé de McGill », rêve M. Bensadoun.

