ACFAS: Des activités grand public gratuites pour tous les goûts

Du 8 au 12 mai 2017, l’Université McGill accueille la 85e édition du Congrès de l’Association francophone pour le savoir – ACFAS. En plus de recevoir plus de 5 000 participants francophones, McGill et l’ACFAS proposent, en marge du congrès, Science-moi!, un riche programme d’activités grand public gratuites, soutenu et présenté par Hydro-Québec. La programmation de Science-moi! comprend concours, expositions, théâtre, visite à la ferme, émissions de radio, visites guidées, balade, foire et débat. Profitez de cet accès unique aux découvertes qui façonneront le monde de demain. Toutes les activités sont gratuites et la plupart demandent une réservation.

Jeudi 4 mai

De 19 h 00 à 21 h 00; Espace pour la vie – Jardin botanique, 4101, rue Sherbrooke Est

Concours – Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes

Des étudiants chercheurs relèvent le défi de présenter leurs travaux de recherche au grand public, de manière originale, passionnante et… en 180 secondes! Les gagnants du 1er et du 2e prix s’envoleront ensuite vers Liège, en Belgique pour participer à la finale internationale du concours, en septembre prochain.

Samedi 6 mai

De 16 h 00 à 18 h 30 ; Université McGill, Moyse Hall, 853, rue Sherbrooke Ouest

Théâtre et sciences – binôme

Binôme est une série de spectacles théâtre et science nés de la commande en écriture à un auteur dramatique à la suite de son entretien filmé avec un chercheur. Deux projections et lectures-spectacle auront lieu.

Dimanche 7 mai

De 10 h à 15 h ; Campus Macdonald – 21 111, rue Lakeshore, Sainte-Anne-De-Bellevue

Visite à la ferme – De l’étable à la table

Pour mieux comprendre l’origine de ce qui se retrouve dans notre assiette, l’Université McGill vous invite à sa ferme du Campus Macdonald, la dernière ferme laitière située sur l’île de Montréal. Suivez les équipes d’étudiants et de chercheurs pour en apprendre davantage sur le bien-être des vaches laitières, la gestion des ressources en eau ou les innovations développées pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire. Venez goûter à des aliments innovants conçus spécialement pour pallier aux carences alimentaires et visitez l’étable des veaux et la mini-ferme.

Mardi 9 mai

De 12 h à 13 h ; Départ : coin University et Milton

Balade – Penser la ville pour mieux se déplacer

Venez découvrir, au travers d’un circuit piétonnier d’une durée de 60 minutes, de quelle manière l’utilisation du sol, par exemple la densité et la diversité des commerces, constitue l’un des facteurs clés à considérer dans la planification des transports.

Mardi 9 mai

De 17 h à 19 h ; Université McGill, Pavillon Trottier – Mezzanine, 3630, rue University

Exposition et entretiens – Rendez-vous avec la ville de demain

Des responsables municipaux présenteront une vingtaine d’innovations récentes développées par des municipalités québécoises. Diane Bérard, chroniqueuse au journal Les Affaires, animera l’activité et s’entretiendra avec des politiciens de la scène municipale et des chercheurs.

Mercredi 10 mai

De 17 h à 19 h ; Université McGill, Pavillon de musique Elizabeth Wirth – 527, rue Sherbrooke Ouest

Foire musicale et débat – La technologie en recherche et création musicale. Composer avec l’industrie.

Venez rencontrer des chercheurs et des étudiants qui vous présenteront leurs projets de recherche en musique, en sciences et en technologie et participez au débat : « La technologie en recherche et création musicale, quel impact pour l’étudiant, le chercheur et l’industrie? », animé par Michel Rochon, journaliste scientifique à Radio-Canada.

Jeudi 11 mai

De 12 h à 14 h ; Université McGill, Redpath Hall – Espace Radio-Canada, 3461, rue McTavish

Émission de radio – Les années lumière

Le public est invité à rencontrer Yanick Villedieu et toute l’équipe de l’émission radio Les années lumière. Ils seront sur la scène Radio-Canada pour enregistrer une émission entièrement consacrée aux questions et recherches abordées dans le cadre du congrès.

Jeudi 11 mai

De 17 h à 19 h ; Université McGill, Institut et hôpital neurologiques de Montréal – 3801, rue University

Visites guidées interactives et exposition – À la découverte de la matière grise

Pour en apprendre plus sur les fondements de l’anatomie cérébrale, venez rencontrer une équipe chevronnée de chercheurs à l’endroit même ou de grands scientifiques tels que Wilder Penfield ou Brenda Milner, et plusieurs autres chefs de file, ont percé de nouvelles voies en neuroscience.

Du lundi 8 au jeudi 11 mai

De 12 h à 14 h ; Université McGill, Musée Redpath, 859, rue Sherbrooke Ouest



Haltes découvertes du musée Redpath – Spécimens et artéfacts exposés au grand jour

Fossiles, coquillages, minéraux, météorites, momies, animaux empaillés et curiosités diverses, le Musée Redpath est un petit bijou bien caché au cœur du campus de l’Université McGill.

Déjà foisonnant toute l’année, le musée sortira de ses réserves des items exclusifs dans le cadre du congrès.

Du dimanche 7 mai au vendredi 12 mai

De 7 h 30 à 19 h 00 ; Université McGill, Redpath Hall – Espace Radio-Canada, 3461, rue McTavish



Exposition – La preuve par l’image

Dédié aux images issues de recherches scientifiques dans tous les domaines de la connaissance, le concours lancé par l’ACFAS s’est étendu en 2016 à l’échelle canadienne, grâce à la collaboration du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et son volet Science Exposed. L’exposition est également présentée au Biodôme d’Espace pour la vie.

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2017 (sauf le jeudi 11 mai)

De 12 h à 13 h ; Université McGill, Redpath Hall – Espace Radio-Canada, 3461, rue McTavish

Émission de radio – L’œuf ou la poule

L’œuf ou la poule est une émission de radio scientifique hebdomadaire diffusée sur CHOQ.ca, la radio web de l’UQAM, qui vous invite à découvrir et comprendre la recherche réalisée près de chez vous – au Québec -, par le biais de chroniques et de rencontres avec des chercheurs et des étudiants.

