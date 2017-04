Rapport annuel 2016

En 2016, les salles à manger de l’Université McGill ont servi plus de 20 000 kg de fruits et légumes frais, 3400 kg de bœuf et 180 000 œufs produits sur la ferme du campus Macdonald. Voilà l’un des faits saillants du Rapport annuel de McGill. Pour en apprendre davantage sur les réalisations de l’Université au cours de la dernière année, consultez le document en ligne.

Category: McGill dans la ville