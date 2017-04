McGill décerne un doctorat honorifique à Yannick Nézet-Séguin

L’Université McGill et l’École de musique Schulich décerneront un doctorat honoris causa à Yannick Nézet-Séguin le 14 mai prochain à la Maison symphonique de Montréal. Cette distinction vise notamment à souligner son « attachement à ses racines montréalaises » et à son « aspiration à rayonner sur la scène internationale », dit Suzanne Fortier, principale et vice chancelière de l’Université McGill. M. Séguin, qui est directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain depuis 17 ans, est titulaire de trois doctorats honorifiques (Université du Québec à Montréal, 2011; Institut Curtis de Philadelphie, 2014; Université Rider de Princeton, 2015). En 2018, il terminera sa dixième et dernière saison à la tête de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam et prendra la relève de James Levine à titre de troisième directeur musical du prestigieux Metropolitan Opera de New York à compter de 2020.

