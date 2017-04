Browse > Home McGill dans la ville / Faire une plus grande place aux femmes dans le milieu de l’intelligence artificielle

Faire une plus grande place aux femmes dans le milieu de l’intelligence artificielle

Innovation @ McGill et McGill Reasoning and Learning Lab uniront leurs forces cet été afin d’offrir un programme d’été en intelligence artificielle destiné exclusivement aux femmes. La formation, qui se déroulera du 5 au 30 juin, permettra à 20 participantes d’approfondir leurs connaissances en apprentissage-machine et en développement et conception de produits numériques. Le projet, qui vise à rendre ce secteur d’activité plus inclusif, comprend également un programme de mentorat rendu possible grâce aux nombreux partenariats entre l’Université McGill et les entreprises montréalaises œuvrant dans le milieu de l’intelligence artificielle.

Pour en apprendre davantage, consultez le site d’Innovation @ McGill.

