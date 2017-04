Des activités grand public pour tous les goûts

Pas besoin d’être chercheur pour célébrer la science pendant le congrès de l’Acfas. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour les activités grand public gratuites en marge du 85e congrès de l’Acfas à l’Université McGill.

Voici les activités grand public organisées par des membres de la communauté mcgilloise :

Une visite à la ferme

D’où viennent nos aliments ? Pour mieux comprendre l’origine de ce qui se retrouve dans notre assiette, venez visiter la ferme de McGill au Campus Macdonald, la dernière ferme laitière située sur l’île de Montréal! À travers des kiosques thématiques, découvrez l’agriculture de précision qui utilise des drones et les techniques contemporaines de production du fromage. Suivez aussi les équipes d’étudiants et de chercheurs qui travaillent sur place pour en apprendre davantage sur le bien-être des vaches laitières, la gestion des ressources en eau ou les innovations développées pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire.

Visite à la ferme – De l’étable à la table, dimanche 7 mai 2017, 10 h à 15 h

À la découverte de la matière grise

Le Neuro ouvre ses portes à tous ceux qui veulent en apprendre plus sur le cerveau et les techniques utilisées par les chercheurs pour mieux comprendre cet organe encore méconnu. Au menu, des présentations, des visites guidées de laboratoires par des chercheurs et des ateliers interactifs. Venez en apprendre plus sur :

le BigBrain — une carte du cerveau humain à la résolution inégalée;

la manière dont notre cerveau interprète la musique, les odeurs ou encore les illusions d’optique;

les moyens pour étudier les fonctions cérébrales en temps réel au sein du Neurospeed Lab qui utilise une technique d’imagerie cérébrale appelée magnétoencéphalographie (MEG).

Visites guidées interactives et exposition — À la découverte de la matière grise, jeudi 11 mai 2017, 17 h à 19 h

Urbanisme et transports : une balade au centre-ville de Montréal

Est-ce suffisant d’accroître le nombre de kilomètres du réseau de pistes cyclables pour augmenter le nombre de cyclistes ou d’élargir les trottoirs pour attirer plus de piétons ? Quels sont les éléments à prendre en considération pour planifier avec succès les réseaux de transport actif et collectif ?

Venez découvrir, au travers d’un circuit piétonnier d’une durée de 60 minutes, de quelle manière l’utilisation du sol, par exemple la densité et la diversité des commerces, constitue l’un des facteurs clés à considérer dans la planification des transports. Vous en apprendrez davantage sur la piétonnisation de la Place des Arts, la réalisation de la piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, la transformation de l’ancien échangeur des avenues Des Pins et du Parc et le réseau piétonnier souterrain de Montréal et de sa connectivité avec les stations de métro. Vous aurez ainsi l’occasion d’alimenter vos réflexions et d’échanger sur les défis liés à la planification intégrée des transports et de l’utilisation du sol à Montréal.

Balade – Penser la ville pour mieux se déplacer, mardi 9 mai 2017, 12 h à 13 h

Musique : la technologie en recherche et création musicale

Venez rencontrer des chercheurs et des étudiants qui vous présenteront leurs projets de recherche en musique, en sciences et en technologie. Vous pourrez également essayer de nouveaux instruments et en apprendre davantage sur le type de mesures qui permettent de mieux comprendre les pratiques et les phénomènes musicaux.

Vous pourrez aussi assister à un débat sur la place de la technologie en création musicale et sur l’avenir de la recherche en musique.

Foire musicale et débat — La technologie en recherche et création musicale. Composer avec l’industrie, mercredi 10 mai 2017, 17 h à 19 h

Théâtre et sciences

Quand un auteur rencontre un chercheur, il en ressort une pièce de théâtre librement inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et offre un regard inhabituel sur la science et ceux qui la font.

Initié par Thibault Rossigneux de la compagnie les sens des mots en 2010, binôme est une série de spectacles théâtre et science nés de la commande en écriture à un ou une auteur-e — dramatique à la suite de son entretien filmé avec un chercheur ou une chercheuse.

Théâtre et sciences – binôme, samedi 6 mai 2017, 16 h à 18 h 30

Pour accéder à la liste de toutes les activités grand public organisées en partenariat avec Hydro-Québec, visitez le site de l’Acfas.

Category: McGill dans la ville