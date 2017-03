Un avocat et un philosophe sur la question des migrants

Comment parler des droits de la personne, de la démocratie, du vivre ensemble, du « eux » et du « nous »? Le philosophe Charles Taylor et le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants François Crépeau abordent ces questions, alors que nous assistons à la montée du populisme et à ce qu’il convient de plus en plus d’appeler la peur de l’autre. Nous vous invitons à visionner ou à écouter leur échange.

Category: McGill dans la ville