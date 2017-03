Browse > Home Blog / Threat against Concordia University

Threat against Concordia University

La version française suit.

A message from Pierre Barbarie, Director of Security Services, Campus Public Safety

You might have been made aware of a specific bomb threat against Concordia University earlier today (March 1, 2017) that targets Muslim students in particular. Three Concordia buildings were evacuated as a result, and Montreal police are investigating.

There have been no specific threats made against McGill, but there has been a reference to McGill in one communication from the group claiming responsibility for the Concordia threat. Our Campus Public Safety department is taking this situation very seriously and is responding according to our standard operating procedures. We are continuing to work with Montreal police.

Should the situation change, we will inform you immediately.

_____________

Message de Pierre Barbarie, directeur du Service de sécurité, Sécurité publique sur le campus

Vous avez peut-être appris qu’une alerte à la bombe contre l’Université Concordia a été émise plus tôt aujourd’hui (1 mars 2017). Cette dernière visait spécifiquement les étudiants musulmans de cet établissement. Trois pavillons de l’Université Concordia ont par conséquent été évacués, et le Service de police de la Ville de Montréal procède à une enquête.

Bien que le groupe se revendiquant l’auteur des menaces proférées à l’endroit de l’Université Concordia ait mentionné le nom de l’Université McGill dans un communiqué, aucune menace explicite à l’endroit de McGill n’a été émise. L’unité Sécurité publique sur le campus de McGill prend cette situation très au sérieux, et y réagit conformément aux mesures mises en place à cet égard. Nous poursuivons notre collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal.

Nous vous informerons de tout changement de situation à cet égard.

