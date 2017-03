Browse > Home Acfas / Le Congrès de l’Acfas à McGill, la grande fête du savoir, a besoin de vous!

L’organisme est à la recherche de bénévoles parmi ses étudiants et son personnel

Par l’équipe rédactionnelle du Reporter

Du 8 au 12 mai, les salles de cours et les amphithéâtres de l’Université McGill accueilleront érudits et chercheurs des quatre coins du monde, à l’occasion du Congrès de l’Acfas, l’association francophone pour le savoir; le plus important événement scientifique multidisciplinaire de la Francophonie. Mais le déploiement d’un événement d’une telle ampleur – dans le cadre duquel quelque 6 000 chercheurs prendront part à plus de 200 colloques et à des centaines de présentations sous forme d’affiches – requiert une abondante main-d’œuvre. Ainsi, les organisateurs sont à la recherche de quelque 150 bénévoles désireux de fournir leur aide.

« L’Université invite ses étudiants et les membres de son personnel à lui prêter main-forte à cette occasion », a indiqué Rosie Goldstein, vice-principale à la recherche et à l’innovation, et coprésidente de la 85e édition du Congrès de l’Acfas. « Par leur soutien, les bénévoles font la promotion de l’identité bilingue de notre communauté, tout en participant à l’une des plus riches conférences multidisciplinaires de langue française en Amérique du Nord, voire à l’échelle mondiale. »

« Nous remercions les membres de la communauté mcgilloise de leur collaboration, laquelle permettra de faire du Congrès de l’Acfas une formidable réussite », a ajouté Antonia Maioni, doyenne de la Faculté des arts et coprésidente de la 85e édition du Congrès de l’Acfas.

Les bénévoles qui offriront huit heures de leur temps auront droit à un laissez-passer qui leur permettra d’assister à chacun des ateliers. En échange de leur accès au Congrès, les bénévoles devront donner de leur temps durant une période déterminée, une demi-journée par exemple. Parmi les rôles que les bénévoles seront appelés à jouer, mentionnons ceux de guides, de gestionnaires des comptoirs de renseignements/pavillons et de techniciens responsables de l’équipement audiovisuel et des technologies de l’information.

Les bénévoles doivent :

pouvoir s’exprimer en français (le niveau de maîtrise de la langue sera déterminé en fonction du mandat confié);

posséder une connaissance minimale du campus inférieur de l’Université;

faire preuve d’enthousiasme et d’intérêt envers les invités.

Les bénévoles devront par ailleurs assister à l’une des deux séances de formation offertes :

le jeudi 4 mai, de 17 h 30 à 19 h 30 ou

le vendredi 5 mai, de midi à 14 h.

L’Association francophone pour le savoir, l’Acfas, est un organisme canadien voué à la diffusion des recherches axées sur la promotion des percées en sciences au Québec et dans la francophonie canadienne. Le Congrès, que les organisateurs décrivent comme « la grande fête du savoir », est l’un des événements scientifiques multidisciplinaires les plus importants. Principalement formé de chercheurs, l’événement accueille également des étudiants aux cycles supérieurs et postdoctoraux.

Vous aimeriez devenir bénévole? Veuillez remplir le formulaire en ligne avant le 31 mars.

Suivez l’Acfas sur Facebook et Twitter.

