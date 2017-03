Browse > Home Other News / La Francofête bat son plein à McGill du 13 au 23 mars

La Francofête bat son plein à McGill du 13 au 23 mars

Le Centre d’enseignement du français

Concours, cercles de conversation, 5 à 7 littéraire, musique francophone, ateliers culturels, cabane à sucre mobile… Ces deux prochaines semaines, c’est tout le campus qui s’anime à l’occasion de la Francofête ! Francophones et francophiles, étudiants et employés de l’Université McGill, tous sont invités à célébrer la francophonie sur le campus !

La Francofête

Chaque année, dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, l’Office québécois de la langue française (OQLF) organise au mois de mars une Francofête dans le but de célébrer la langue et la culture d’expression française à travers le Québec. Plusieurs acteurs culturels et établissements d’enseignement prennent part à ces célébrations et offrent des activités visant à promouvoir le français.

« Découvrons Montréal en français »

En 2016, le Centre d’enseignement du français (CEF) de l’Université McGill a organisé en collaboration avec l’Université Concordia le Rallye de la Francofête « Découvrons Montréal en français » au cours duquel des étudiants de français langue seconde des deux établissements se sont promenés à travers la métropole afin de trouver des indices relatifs à des lieux culturels et historiques de Montréal. Cet évènement interuniversitaire a connu un franc succès auprès des étudiants.

Le français rayonne à l’échelle universitaire

Fort de son succès de l’année passée, le CEF a élargi cette année son offre d’activités culturelles et parascolaires, et ce, tant pour ses étudiants que pour la communauté mcgilloise en général. Dans le cadre de la Francofête 2017, le CEF souhaitait réunir les acteurs francophones principaux de l’Université McGill afin de célébrer la francophonie à l’échelle universitaire, mais surtout, afin de souligner plusieurs années de collaboration entre les divers départements et organisations qui ont à cœur de promouvoir la langue française sur le campus.

Du 13 au 23 mars 2017, le CEF, le journal francophone Le Délit, l’Association étudiante de la Faculté des arts, le Département de langue et littératures françaises, l’École d’éducation permanente, le French Side de McGill ainsi que MISN: Lingo Buddies s’unissent dans le but d’offrir à toute a communauté mcgilloise plusieurs activités et concours. Au programme : concours d’écriture créative et de photographie, course aux trésors francophones, ateliers sur la langue québécoise, soirée littéraire, Rap battle, tire sur la neige et plus encore ! Ne manquez pas non plus une toute nouvelle édition du Rallye de la Francofête ce vendredi 17 mars !

Les participants des différentes activités auront la chance de remporter de nombreux prix de participation grâce à nos fidèles partenaires. L’OQLF, Druide informatique et CLE International nous permettent d’offrir une fois de plus cette année des bourses en argent, des logiciels Antidote ainsi que des livres de français.

Cette initiative ne serait pas possible sans la participation de nos partenaires, mais nous tenons aussi à remercier les nombreuses organisations étudiantes de l’Université McGill, le Département des études françaises de l’Université Concordia et le Comité Canada150/Montréal375 qui font rayonner la francophonie sur le campus comme à Montréal.

Nous invitons donc toute la communauté mcgilloise à se joindre aux célébrations et à consulter le calendrier des nombreuses activités qui seront offertes au cours de ces deux semaines sur le site Web de la Francofête à McGill.

Nous vous attendons en grand nombre !

Share this article







Category: Other News

Tag: Francofête, Le French side de McGill