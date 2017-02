Sept opéras en 24 heures !

Afin de célébrer 60 ans d’enseignement, de mentorat et de soutien des jeunes artistes, Opéra McGill offre une série de courts opéras en un acte, présentée dans cinq salles différentes. La formule se veut conviviale et conviendra à ceux qui désirent s’initier à l’opéra. Par exemple, le 11 mars à 11heures, L’Impresario de Mozart est offert avec un café et un bagel. Même journée à la Salle du Bon Pasteur, présentation d’un programme de musique française : Manon de Massenet et L’heure espagnole de Ravel. La veille, le 10 mars, Didon et Énée, à la Salle Redpath, est un must. Il y a également Le Château de Barbe-Bleu de Bartok le 11 à 20 heures. Il s’agit d’un menu gourmand, d’un festival « Binge » festif offert à petits prix, une occasion à ne pas manquer.

