La musique du Roi Soleil

Montréal possède le plus volumineux manuscrit de musique d’orgue française de l’époque de Louis XIV à avoir survécu dans le monde. Apporté en Nouvelle-France en 1724, le Livre d’orgue de Montréal fera l’objet d’un concert marathon gratuit à la Salle Redpath dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Coordonné par l’organiste Hans-Ola Ericsson de l’École de musique Schulich, ce projet ambitieux composé de neuf programmes mettra en vedette plus que 50 organistes de Montréal et des environs. Entrée libre. 3461, rue McTavish (portail McTavish) 4 mars 2017 de 10 :00 à 22 :00.

Category: McGill dans la ville