On January 30, the Association of McGill University Support Employees (AMUSE/Casuals) / Public Service Alliance of Canada (PSAC) and McGill University signed a new collective agreement. This is the second collective agreement with this unit and it will last 40 months with an expiry date of May 31, 2020.

The negotiation of this collective agreement took place over a period of 18 months, in which there were 24 negotiation meetings. Eleven of these meetings were held with the assistance of a conciliator appointed by the Ministry of Labour.

AMUSE members voted 84 per cent in favour of the agreement on January 9.

AMUSE/PSAC (Casuals) represents approximately 1,400 casual employees.

The full text of the collective agreement has been posted on the McGill website.

This message has been issued jointly by the Union and the University.

AMUSE/employés occasionnels et McGill signent une nouvelle convention

Le 30 janvier, le Syndicat des employés occasionnels de l’Université McGill (AMUSE/employés occasionnels)/Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et l’Université McGill ont signé une nouvelle convention collective. Cette deuxième convention collective avec cette unité sera d’une durée de quarante mois et sa date d’échéance est le 31 mai 2020.

La négociation de cette convention s’est déroulée sur une période de dix-huit mois. Une entente est intervenue après vingt-quatre rencontres de négociation dont onze avec l’aide d’un conciliateur nommé par le Ministère du travail.

Le 9 janvier les membres d’AMUSE ont voté à 84 % en faveur de la convention.

AMUSE/AFPC (employés occasionnels) représente quelque 1 400 employés occasionnels.

Le texte complet de la convention collective est accessible sur le site web de McGill à l’adresse suivante : http://www.mcgill.ca/hr/fr/rel-travail/conventions-collectives.

Ce communiqué a été émis conjointement par le Syndicat et l’Université

