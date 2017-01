Browse > Home McGill dans la ville / McGill nomme M. Louis Arsenault au poste de vice-principal, Communications et Relations externes

M. Louis Arseneault est le nouveau vice-principal (Communications et Relations externes) de McGill. M. Arseneault, qui entrera en poste le 1er février 2017, œuvre depuis plus de 20 ans dans les domaines des communications stratégiques et marketing, des affaires publiques, des relations avec le gouvernement et les médias et de la gestion d’enjeux. Il a travaillé à Montréal International de 2005 à 2016, d’abord à titre de directeur des communications, puis de vice-président, Attraction de talents, Promotion et Communications. Il s’est notamment distingué par la mise sur pied d’une unité d’affaires consacrée à l’attraction de talents internationaux dans le Grand Montréal et par la création de Contact MTL, une initiative fédératrice réunissant une vingtaine de partenaires des secteurs public et privé – dont McGill et d’autres grandes universités – et qui compte aujourd’hui plus de 3000 ambassadeurs à travers le monde, dont l’objectif est de promouvoir le Grand Montréal comme pôle d’excellence à l’échelle internationale pour l’enseignement postsecondaire, la recherche et l’innovation.

