Browse > Home Blog / McGill condemns violence against Muslims

McGill condemns violence against Muslims

Editor’s Note: The following is a message from Suzanne Fortier, Principal and Vice-Chancellor of McGill

La version française apparaît ci-dessous.

The attack at a mosque in Quebec City Sunday evening resulting in the killing of six people and the wounding of many others is a shocking, tragic event. McGill University, a community that celebrates diversity in all its forms, stands in solidarity with members of the Muslim community. We deplore this violence and offer our sincere condolences to all victims and their loved ones. The McGill flag will be lowered to half-staff in memory of the lives lost.

Any student who requires support in the face of this incident is encouraged to reach out to following campus resources: the Office of the Dean of Students, Counselling and Mental Health Service, the Office of Religious and Spiritual Life and International Student Services. Faculty and staff are encouraged to seek support through McGill’s Employee Assistance Program.

Suzanne Fortier

Principal and Vice-Chancellor

L’Université McGill condamne la violence perpétrée contre les musulmans

L’Université McGill est consternée et profondément choquée par l’attaque commise contre une mosquée de Québec dimanche soir. Ce tragique attentat a causé la mort de six personnes et plusieurs autres personnes ont été blessées. McGill est une communauté qui célèbre la diversité sous toutes ses formes et est solidaire des membres de la communauté musulmane. Nous déplorons vivement cette violence et offrons nos plus sincères condoléances à toutes les victimes ainsi qu’à leurs proches. Afin de souligner la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie, l’Université McGill mettra ses drapeaux en berne.

Les étudiants qui souhaitent obtenir du soutien en raison de cet attentat sont invités à faire appel à l’une des nombreuses ressources offertes sur le campus : le Bureau du doyen aux étudiants, le Service d’orientation et de consultation, le Bureau de la vie religieuse et spirituelle et le Service d’aide aux étudiants internationaux. Les membres du corps professoral et du personnel peuvent obtenir du soutien auprès du Programme d’aide aux employés.

Suzanne Fortier

Principale et vice-chancelière

Share this article







Category: Blog