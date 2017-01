L’Opéra McGill déploie ses ailes au Monument National

Une chauve-souris peut-elle illuminer l’hiver? La réponse est oui, si on a le bonheur d’assister à la production exceptionnelle de Die Fledermaus de Johann Strauss II, que l’Opéra McGill nous propose en ce froid janvier, à l’occasion de son 60e anniversaire. En recréant la célèbre opérette viennoise, Opéra McGill a misé sur l’audace en ajoutant des invités-surprises, de nouveaux dialogues et de magnifiques décors inspirés par l’artiste de la Sécession viennoise Gustav Klimt. Patrick Hansen mène le bal à la direction musicale et à la mise en scène. L’événement a lieu les 26, 27 et 28 janvier 2017 à la salle Ludger-Duvernay du Monument National, situé au 1182, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Billetterie : 514 871-2224. Information.

Share this article







Category: McGill dans la ville

Tag: Die Fledermaus, Opéra McGill