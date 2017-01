La commotion cérébrale dans tous ses états

Les commotions cérébrales, une épidémie? Animé par le plongeur et champion mondial Alexandre Despatie et organisé par l’Institut neurologique de Montréal, l’événement TÊTES HAUTES fera le point sur les commotions cérébrales.

Le 27 janvier, au Centre sportif de McGill, la conférence publique réunira le gratin scientifique et sportif. Le Dr Guy Rouleau, directeur de l’Institut neurologique, prononcera le discours d’ouverture. Ken Dryden, membre du Temple de la renommée du hockey et ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, ainsi que le Dr J. Scott Delaney, médecin de l’équipe des Alouettes et de l’Impact de Montréal, seront les orateurs principaux de la conférence publique. Celle-ci sera précédée par un cocktail de bienvenue au cours duquel il sera possible de faire connaissance avec de grands noms du milieu sportif, dont la joueuse de tennis Eugénie Bouchard, le quart-arrière à la retraite des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo et le garde des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif. Nous vous invitons à vous procurer vos billets dès aujourd’hui. Les recettes de la vente de billets iront au profit de la recherche sur les commotions cérébrales.

Cette conférence sera prononcée en anglais.

L’événement au lieu le vendredi 27 janvier 2017, à compter de 17 h, à Love Competition Hall, située au 475, avenue des Pins Ouest, à Montréal.

Coût du billet pour assister à la conférence : 20 $

Coût du billet pour assister au cocktail : 175 $

Pour vous procurer des billets pour la conférence, veuillez cliquer sur le lien suivant. Pour vous procurer des billets pour le cocktail, veuillez téléphoner à Jesse Radz au 514 398-1248. Information.

Share this article







Category: McGill dans la ville