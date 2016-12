Une momie pour Noël

Le dimanche est la journée des enfants au Musée Redpath de McGill.

Outre les visites guidées dans la Galerie Dawson (2ème étage) des dinosaures, de formidables ateliers-découverte les attendent pour leur permettre d’apprivoiser volcans, papillons, scorpions et autres merveilles.

En Janvier 2017, deux dates sont à retenir. Le 8 janvier, le Redpath offre un atelier sur les momies, en anglais (reprise en français le 26 mars). Le dimanche suivant le 15, on examine les pingouins et la faune de l’Antarctique et c’est en français.

Les sessions durent une heure et s’adressent aux enfants de tous les âges. Le prix d’entrée est de 8 $ par enfant. Les parents sont admis gratuitement.

Ateliers du dimanche, horaires 11h30, 13h ou 14h30 au Musée Redpath, 859 rue Sherbrooke Ouest. À noter le musée est fermé du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus. Le musée est fermé tous les samedis.

Share this article







Category: McGill dans la ville