Nomination d’un nouveau président du Conseil des gouverneurs et reconduction du mandat du chancelier

Message de la part de Stuart (Kip) Cobbett, président du Conseil des gouverneurs

Chers membres de la communauté mcgilloise,

Je suis très heureux de vous annoncer qu’à l’occasion de leur réunion du 1er décembre 2016, les membres du Conseil des gouverneurs ont approuvé deux recommandations du Comité de nomination, de gouvernance et d’éthique, soit la reconduction du mandat de l’honorable Michael A. Meighen à titre de chancelier de l’Université McGill et la nomination de M. Ram Panda au poste de président du Conseil des gouverneurs. Ces deux mandats entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de McGill en 1960, puis une licence en droit de l’Université Laval en 1963, Michael A. Meighen a amorcé une brillante carrière d’avocat, siégeant notamment à la Commission d’enquête sur les criminels de guerre au Canada comme conseiller juridique, en 1985. En septembre 1990, il est nommé au Sénat canadien, où il siégera jusqu’à sa retraite, en février 2012. À titre de coprésident de la Campagne McGill : Inventer l’avenir, il invite les diplômés et amis de McGill à soutenir son alma mater, inspirant ainsi un formidable élan de générosité qui permet de recueillir la somme record de 1,026 milliard de dollars. À titre de chancelier, M. Meighen est membre d’office du Conseil des gouverneurs et participe à la gouvernance de l’Université en siégeant à plusieurs comités. Depuis plus de deux ans, il préside aux cérémonies de collation des grades du printemps et de l’automne, félicitant des milliers de finissants qui se présentent devant lui sur scène afin de recevoir leur diplôme. Enfin, il a représenté l’Université avec chaleur et dignité lors de rencontres de diplômés et de nombreux événements tenus aux quatre coins du monde.

Ram Panda a quitté l’Inde pour venir étudier à McGill en 1968. Après avoir obtenu une maîtrise en génie électrique, il choisit d’amorcer sa carrière et de fonder une famille à Montréal. En 1978, il devient cofondateur d’une entreprise de logiciels maintenant connue sous le nom d’Invera. Aujourd’hui, la société qu’il a créée est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de planification des ressources pour l’industrie minière mondiale. M. Panda nourrit une véritable passion pour la durabilité et la promotion du rôle de McGill au sein de la collectivité. Il est membre du Conseil consultatif de la Faculté de génie depuis 2007, membre à titre personnel du Conseil des gouverneurs depuis 2014 et siège à plusieurs comités. En plus de nommer M. Panda au poste de président du Conseil, les gouverneurs ont également approuvé la reconduction de son mandat comme membre à titre personnel pour une durée de cinq ans.

Très attachés aux valeurs de l’Université, MM. Meighen et Panda ont à cœur la vitalité et le bien-être de la communauté mcgilloise. Je tiens à les féliciter pour leur nomination et pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au sein de l’Université McGill.

Cordialement,

Stuart (Kip) Cobbett

Président du Conseil des gouverneurs, Université McGill

