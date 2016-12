La cigarette électronique aide-t-elle à arrêter de fumer ?

À l’occasion de la nouvelle année, plusieurs personnes chercheront à arrêter de fumer. Les méthodes à leur disposition sont nombreuses et parmi celles-ci la cigarette électronique compte de plus en plus d’adeptes.

Mais « vapoter » aide-t-il vraiment les fumeurs à écraser ?

Le Dr Mark Eisenberg, professeur de médecine à l’Université McGill et cardiologue à l’Hôpital général juif de Montréal, mène actuellement une étude pour répondre à cette question. « Notre étude déterminera si la cigarette électronique peut être utilisée comme un moyen efficace de transition pour arrêter de fumer complètement. »

Dr Eisenberg est à la recherche de participants décidés à cesser leur consommation de tabac, âgés de plus de 18 ans, ayant fumé au moins dix cigarettes traditionnelles par jour durant un an.

Pour obtenir plus d’information à propos de ces essais cliniques, contacter Shauna McGee, assistante de recherche à l’Hôpital général juif au 514-340-8222, ext. 3240 ou Shauna.McGee@ladydavis.ca

