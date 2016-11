Une invitation à vivre, travailler, apprendre et s’amuser en ville

Avec la Semaine de l’innovation qui se poursuit jusqu’au 19 novembre, McGill s’ouvre sur la ville et le monde.

« C’est l’occasion de célébrer ce que nous pouvons apporter au monde », lance la vice-principale adjointe à l’innovation et aux partenariats de l’Université McGill, Angelique Mannella. « Tablant sur les efforts déployés à l’occasion de la Semaine de l’innovation, nous souhaitons que Montréal se taille une place de choix dans ce secteur. »

L’événement qui proposait l’an dernier treize activités en offre désormais 27. Et quelques jours avant l’ouverture officielle, 150 personnes sont déjà inscrites à L’entrepreneurship au féminin, un atelier-conférence offert par cinq femmes d’affaires de Montréal. « L’innovation ne se développe jamais en vase clos, soutient Mme Mannella. Les révolutions s’accomplissent à l’intérieur d’un écosystème où il y a beaucoup de discussions et de remises en question. Les femmes ont un point de vue éthique et des valeurs qu’il est primordial d’entendre. »

La Semaine de l’innovation de McGill prend place sur le campus, mais également un peu partout dans la ville. Parmi les activités à l’affiche au cours des prochains jours, voici celles que recommande Isabelle Péan, directrice de l’événement.

Le jeudi 17 novembre, à l’Institut de neurologie, la conférence Thinking Outside the Brain, un atelier sur les innovations dans le domaine des neurosciences intégratives.

Le vendredi 18 novembre, au Centre de recherche interdisciplinaire en musique et médias, un atelier sur le paysage urbain intitulé Dynamiser les zones piétonnes par la dimension sonore.

Le samedi 19 novembre, au Centre Phi, la Faculté de droit de McGill propose L’innovation dans son contexte, une discussion sur l’impact de l’innovation auprès des institutions sociales et politiques à laquelle prend part un panel de prestigieux experts issus des milieux universitaire et des affaires. Les membres du public sont conviés à cet événement gratuit.

Du vendredi au dimanche, au 515, rue Viger Est, le Start-Up Weekend Montréal-FinTech propose une réflexion endiablée sur les nouvelles technologies adaptées au monde de la finance. Les séances s’échelonnent parfois sur une douzaine d’heures. Intense!

