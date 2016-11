McGill trouve sa place dans la ville des start-ups

De jeunes entrepreneurs de McGill prennent d’assaut la Maison Notman

Qu’ont en commun le tiramisu à l’avocat et les nouveaux composés cosmétiques bio? Réponse : ces produits innovateurs ont été mis au point par des entreprises en démarrage (start-ups) de McGill.

C’est aussi le cas de Pair-up, une application conçue pour dépanner les étudiants désireux de louer leur appartement durant les vacances, de Vendoors, un site de petites annonces et d’ACSYNAM, un producteur de matériaux-cadres organométallique.

Avant de se frotter aux réalités du marché, ces cinq sociétés en devenir conçues dans les salles de classe de McGill logent pour trois mois à la Maison Notman, l’incubateur de jeunes entreprises qui incarne l’esprit d’innovation de Montréal.

Située à l’angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Saint-Laurent, la Maison Notman est une initiative sans but lucratif, opérée par la Fondation OSMO. Lieu par excellence de rencontres entre investisseurs, entrepreneurs du secteur technologique et jeunes créateurs aux idées prometteuses, l’incubateur peut loger une vingtaine de start-ups à prix abordables, dans des bâtiments classés monuments historiques, et ce, à diverses étapes de leur développement.

Par leur dynamisme et leur diversité, les entreprises en démarrage de McGill témoignent de la santé de l’entrepreneuriat à l’université en 2016. Nous vous proposons un bref portrait de deux d’entre elles.

Vert et sucré

Lancée il y a un an et demi, la compagnie Avocado Desserts a été fondée par Chloé Anderson, dans la foulée de la création du fameux tiramisu mcgillois que la jeune femme a mis au point avec des collègues dans le cadre de ses études en sciences de l’alimentation à McGill.

La jeune entrepreneure, qui termine une maitrise à McGill, s’est associée à deux autres étudiants mcgillois pour poursuivre l’aventure du délicieux dessert à l’avocat après avoir remporté un premier prix au concours de l’Institut de technologie alimentaire des États-Unis avec TiraVerde. Le groupe fournit ses produits santé à son entourage, lors de réceptions, et espère bientôt voir ses créations sur les tablettes des chaines d’alimentation. « Montréal est le meilleur endroit pour les entrepreneurs qui veulent se démarquer », a indiqué la femme d’affaires en herbe.

Beauté naturelle

Chaque jour, les Nord-Américaines appliquent sur leur peau une douzaine de produits cosmétiques, s’exposant ainsi à une centaine d’agents chimiques. Fondée par le professeur Mark Andrews du Département de chimie de McGill, Anomera a mis au point des produits de beauté naturelle qui marient beauté et santé. Également logée à la Maison Notman pour trois mois, sa compagnie est sur le point d’intensifier la production d’ingrédients certifiés naturels. « La Maison Notman nous a permis d’établir des contacts avec des partenaires importants, observe le professeur Andrews. Mon équipe profite des salles de réunion et rencontre les autres résidents d’incubateur de McGill. Tout le monde bénéficie énormément de ce stage en milieu réel. »

