Le philosophe Charles Taylor lauréat d’un prix accompagné d’une bourse d’un million de dollars

Professeur émérite de McGill, Charles Taylor est le premier lauréat du Prix Berggruen

Âgé de 85 ans, le philosophe québécois Charles Taylor est le premier lauréat du Prix Berggruen, l’une plus prestigieuses récompenses dans le domaine de la recherche et de l’amélioration des échanges culturels entre les peuples. Né en 1931, à Montréal, Charles Taylor a étudié auprès d’Isaiah Berlin à Oxford. Intellectuel public, il a coprésidé en 2007 la Commission québécoise Bouchard-Taylor sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Professeur émérite de McGill (où il a enseigné de 1961 à 1997), il est considéré comme l’un des philosophes les plus importants au monde. La bourse d’un million de dollars lui sera remise lors d’une cérémonie qui aura lieu le mois prochain à New York.

