Honorée lors de la cérémonie de collation des grades de McGill, la Dre Joanne Liu figure parmi les personnes les plus influentes au monde

Présidente internationale de Médecins Sans Frontières, la diplômée de McGill Joanne Liu est un exemple pour ceux qui veulent s’engager sur le terrain

Originaire de Québec, médecin spécialisée en urgence pédiatrique, partageant son temps entre Genève et Montréal, la Dre Joanne Liu figure parmi les personnes les plus influentes au monde. La présidente internationale de Médecins Sans Frontières a été honorée le 2 novembre, à l’occasion de la cérémonie de collation des grades de McGill. À l’instar de la Dre Liu, plusieurs travailleurs humanitaires expérimentés de MSF ont étudié à McGill. « En moyenne, 40 % de nos membres sur le terrain sont Québécois », précise le responsable des ressources humaines de l’organisation humanitaire à Montréal, Owen Campbell. Hormis les médecins et les infirmières, MSF recrute notamment des ingénieurs mécaniques, des comptables et des spécialistes en approvisionnement et en ressources humaines aptes à s’exprimer en français afin de pouvoir œuvrer au sein de pays francophones, où l’organisme poursuit un grand nombre de ses activités. L’organisme accepte des candidatures toute l’année.

