Congrès de l’Acfas : les préparatifs vont bon train

Le 85e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) n’aura lieu que dans cinq mois, mais l’Université McGill est déjà à pied d’œuvre afin d’être prête à accueillir le rendez-vous scientifique international et multidisciplinaire le plus important de la francophonie.

À compter du 1er décembre prochain, les professeurs Céline Le Bourdais et Michel Tremblay, coprésidents du Comité scientifique, amorceront l’évaluation des nombreuses propositions de colloques qu’ils ont reçues. Le processus de soumission de propositions de colloques est maintenant terminé, mais les étudiants aux cycles supérieurs et les postdoctorants ont jusqu’au 28 novembre pour soumettre des propositions de présentations orales ou de séances de communication par affiches, aussi appelées communications libres.

Selon Allison Flynn, responsable du Congrès à McGill, l’appel de propositions a suscité un vif intérêt et les organisateurs s’attendent à un très haut taux de participation en mai prochain. « Ce sera un événement d’envergure », affirme-t-elle. « L’année dernière, le congrès organisé par l’UQAM a été le théâtre de plus de 200 colloques, et la tendance se maintient. »

Le Congrès de l’Acfas se tiendra du 8 au 12 mai 2017. L’événement, qui se déroulera sous le thème Vers de nouveaux sommets, permettra de jeter un regard sur les travaux de recherche de pointe réalisés aujourd’hui dans toutes les disciplines, tout en mettant à l’honneur le riche héritage que nous ont légué les scientifiques et découvreurs d’hier. Les préparatifs vont déjà bon train afin d’accueillir comme il se doit environ 6 000 délégués de quelque 40 pays qui convergeront vers le campus du centre-ville de l’Université McGill.

« Il nous faudra disposer d’une centaine de salles sur le campus au cours de la semaine », estime Allison Flynn. « Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de centraliser les activités autour du campus inférieur. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables des horaires de cours afin de trouver suffisamment de locaux. Le Service de graphisme de McGill est à préparer de nouveaux panneaux indicateurs puisque les activités du Congrès se tiendront vraisemblablement dans une vingtaine de bâtisses réparties sur l’ensemble du campus. »

« Le Comité de logistique est à pied d’œuvre afin d’assurer le bon déroulement du Congrès, notamment en nouant des partenariats avec des hôtels et Tourisme Montréal et en retenant les services de traiteurs et d’entreprises de location de mobilier », ajoute la responsable du Congrès. « Il nous faut également répondre aux besoins en matière de matériel audiovisuel et informatique, et le Service de réseautique et communications travaille en collaboration avec des électriciens afin d’installer suffisamment de fiches d’alimentation électrique et autres pièces essentielles. Il nous faudra prévoir des espaces réservés à l’inscription des congressistes. Les presses universitaires installeront des kiosques et les quelque 60 journalistes qui couvriront l’événement devront disposer de salles de presse et d’une galerie de presse. De plus, pendant la semaine du Congrès, Radio-Canada installera un studio sur le campus afin de diffuser des émissions axées sur la recherche. L’organisation d’un tel événement est un travail colossal. »

Outre des colloques, le programme du Congrès prévoit une série d’événements gratuits et ouverts au public, consacrés exclusivement à la recherche, qui se tiendront pendant toute la semaine. Pascal Brissette, président du Comité des activités grand public, et Stéphan Gervais, membre de ce comité (tous deux du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises de McGill), évaluent actuellement les propositions d’événements afin de mettre la dernière main au programme. Le McGill Reporter publiera l’horaire complet des activités du Congrès dès que les derniers détails auront été réglés.

