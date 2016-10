McGill remporte l’or en durabilité

McGill a obtenu la cote Or du programme STARS de l’Association pour la promotion du développement durable dans le milieu de l’enseignement supérieur (AASHE).

L’enseignement et la recherche en durabilité, l’adoption de mesures d’économie d’énergie et même la nourriture servie sur ses campus lui ont permis de passer en quatre ans de la cote Argent à la cote Or.

« La durabilité constitue un objectif de plus en plus important pour nos enseignants et nos chercheurs », déclare Christopher Manfredi, vice-principal exécutif et vice-principal aux études. « Au sein des facultés, nos étudiants et nos chercheurs mènent la marche avec des programmes multidisciplinaires très créatifs et relèvent certains des défis les plus complexes de notre époque. Cette cote Or montre à quel point le développement durable suscite passion et engagement sur nos campus. »

Avec une population de plus de 42 000 personnes et la propriété immobilière la plus importante de l’île de Montréal, McGill est presque une ville en soi. En raison de sa taille, de ses activités, et de la population qu’elle dessert, l’Université a une incidence importante sur la consommation énergétique, l’eau et les ressources matérielles, la production de gaz à effet de serre, et les déchets.

En 2014, McGill s’est dotée d’une stratégie de développement durable : le programme Vision 2020. L’Université souhaite à présent atteindre les normes de durabilité les plus élevées sur ses campus, dans ses activités quotidiennes d’enseignement, dans son fonctionnement et ses installations matérielles ainsi que par son rayonnement dans la collectivité.

Parmi les réalisations qui ont permis à McGill de passer en quatre ans de la cote Argent du programme STARS à la cote Or, citons :

Alimentation durable – McGill est une pionnière et un modèle dans le domaine de l’alimentation durable et de l’approvisionnement local. Chaque année, l’Université se procure 30 000 kilos de produits végétaux, 3 000 kilos de bœuf et 135 000 œufs directement au campus Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ces produits locaux sont ensuite servis dans les salles à manger du campus du centre-ville. Cette politique d’achats locaux place l’Université à l’avant-garde au chapitre de l’économie durable à Montréal.

Par ailleurs, McGill est la première université du Canada à avoir obtenu la certification Chaîne de garantie d’origine du Marine Stewardship Council et la première du Québec a recevoir la désignation Campus équitable.

Conservation énergétique – McGill a investi 19,1 millions de dollars dans des projets pour trouver des carburants de remplacement. L’Université est parvenue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources de combustion fixes de 34 % depuis 1990.

Achats – Chaque année, McGill dépense 270 millions de dollars en achat de biens et services. La stratégie de durabilité adoptée récemment par le Service des approvisionnements lui a valu deux récompenses internationales. Cette initiative a été suivie de la mise en place d’un code de conduite pour les fournisseurs.

