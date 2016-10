Browse > Home Blog / Cancellation of tonight’s classes at 688 Sherbrooke

Cancellation of tonight’s classes at 688 Sherbrooke

An electrical malfunction at 688 Sherbrooke has caused a loss of power since 10 a.m. this morning. It is estimated that power will not be restored until later this evening. Tonight’s School of Continuing Studies classes have been cancelled.

Les cours du soir qui se donnent au 688, rue Sherbrooke sont annulés

Un problème touchant l’immeuble situé au 688, rue Sherbrooke a causé une panne d’électricité qui dure depuis 10 h ce matin. On prévoit que le courant ne sera pas rétabli avant ce soir. Par conséquent, les cours de l’École d’éducation permanente prévus ce soir ont été annulés.

Share this article







Category: Blog