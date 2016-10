Browse > Home Blog / Oct. 24: Budget preparation town hall

Oct. 24: Budget preparation town hall

The Provost and Vice-Principal (Academic) Christopher Manfredi invites faculty, staff and students to participate in an open, town hall discussion of the University budgeting process. The meeting will take place at 11:30 a.m., Monday, Oct. 24, in the Faculty Club ballroom. All are welcome and encouraged to attend. Discussion will focus on an explanation of the principal revenues and expenditures that shape the University budget and the role that other units play in that process. Time will be reserved for general Q&A and to hear feedback.

Assemblée générale sur le processus budgétaire

Christopher Manfredi, vice-principal exécutif et vice-principal aux études, convie les professeurs, employés et étudiants à une assemblée générale sur le processus budgétaire de l’Université. Cette assemblée se tiendra le lundi 24 octobre 2016, à 11 h 30, dans la salle de bal du Cercle universitaire. Tous sont invités et encouragés à participer. Les discussions porteront sur les principaux revenus et dépenses dont il faut tenir compte dans la préparation du budget de l’Université ainsi que sur le rôle des diverses unités au cours de ce processus. La séance comprendra une période de questions. Les membres de la communauté universitaire auront également l’occasion de s’exprimer.

