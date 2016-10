Brian Current à la Maison symphonique

Premier boursier du volet création du concours de composition musicale de la Fondation Azrieli, Brian Current propose cet automne une œuvre magistrale. Le 19 octobre prochain, son oratorio The Seven Heavenly Halls sera créé par l’Orchestre symphonique de Montréal à la Maison symphonique de la Place des Arts.

Brian Current a grandi à Ottawa. Il a étudié la musique à McGill dans les années 1980, avec Bengt Hambraeus et John Rea. Sur ce dernier, le musicien n’a jamais tari d’éloges : « John Rea a changé ma vie », dit-il. « Il m’a appris tout ce que je sais sur la composition. »

Inspirée de la kabbale juive, son œuvre sera interprétée par les musiciens et le chœur de l’OSM, sous la direction de Kent Nagano.

Une causerie préconcert aura lieu à 19 h dans le foyer du parterre de la Maison symphonique. Directrice de l’avancement universitaire à l’École de musique Schulich de McGill, Kelly Rice animera une discussion en français et en anglais avec les compositeurs Brian Current et Wlad Marhulets, de même qu’avec Ana Sokolović, compositrice et membre du jury.

Des œuvres de Bernstein, Malher et Wlad Marhulets compléteront le programme. C’est donc un rendez-vous à la Maison symphonique, le 19 octobre à 20 h.

