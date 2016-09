Browse > Home McGill dans la ville / Quelque 600 événements présentés cette année par l’École Schulich dans la grande région montréalaise

Quelque 600 événements présentés cette année par l’École Schulich dans la grande région montréalaise

La Symphonie no 9 de Mahler et l’opéra Die Fledermaus au programme de cette année

Les musiciens et les chanteurs de l’École de musique Schulich seront encore plus présents dans la métropole et ses environs cette année, puisqu’ils présenteront une nouvelle série de concerts à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, l’une des plus belles salles de la ville, reconnue pour son ambiance intime et chaleureuse. L’un de ces concerts, « Musique en Nouvelle-France » (19 mars 2017), s’inscrit dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal (entrée libre mais laissez-passer requis – voir la page 31 du programme de la saison pour en savoir davantage.)

Propriétaire de la réserve naturelle Gault au mont Saint-Hilaire, McGill participera à la programmation entourant le 50e anniversaire de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire. L’Orchestre de jazz I y présentera un concert en octobre et le Chœur Schulich en présentera un en novembre. L’entrée aux deux concerts est gratuite.

La populaire série « Jazz à l’heure de pointe » sera de retour dès le 21 octobre (page 20 du programme) et la série de concerts présentée au Musée McCord, lancée l’an dernier et permettant de découvrir les jeunes musiciens de la relève, reprendra le 26 octobre (entrée libre, voir la page 28).

« Schulich en concert », grande série mettant en vedette des professeurs de l’École Schulich et des invités spéciaux, débute le 1er octobre dans le cadre des Journées de la culture, avec un événement spécial consacré à Chostakovitch (narration en anglais). (Pour en savoir davantage sur les événements s’inscrivant dans le cadre des Journées de la culture, voir la page 34 du programme.)

Orchestre symphonique et opéra

À noter, si vous ne pouvez vous déplacer : de nombreux concerts de l’École Schulich sont diffusés en direct sur Internet (page 28). Ce sera le cas de la Symphonie no 9 de Mahler, que présentera l’Orchestre symphonique de McGill les 28 et 29 octobre. L’Orchestre débute sa saison cette fin de semaine (23 et 24 septembre) avec la Symphonie no 5 de Tchaïkovsky.

Opéra McGill, qui fête son 60e anniversaire cette année, présentera Alcina de Haendel, du 5 au 7 novembre, en collaboration avec l’Orchestre baroque de McGill, et Die Fledermaus de Johann Strauss II, du 26 au 28 janvier 2017, avec l’Orchestre symphonique de McGill.

La programmation 2016-2017 comprend évidemment de nombreuses autres prestations de l’Orchestre symphonique de McGill, des deux orchestres de jazz, de l’Orchestre à vent, des chœurs, de l’Orchestre baroque et de l’Ensemble de musique contemporaine, entre autres événements.

Vous pouvez également assister à des récitals d’étudiants et aux concours de l’École, dont le Violon d’or (30 octobre), le Prix d’art vocal Wirth (20 novembre), le Concours de musique de chambre (6 décembre) et le Concours de concertos (page 15 du programme).

Pour connaître la programmation complète, veuillez consulter le programme de la saison ou le site Web de l’École Schulich.

