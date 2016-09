Le cinéma s’invite au Stade Molson

Le vendredi 16 septembre dernier, le Stade Molson de McGill a servi de décor au film Hochelaga, terre des âmes, que tourne actuellement le réalisateur primé François Girard.

L’équipe de tournage a filmé des parties du match qui opposait les Redmen aux Gaiters de l’Université Bishop’s. Près de 2 000 partisans se sont entassés dans les gradins pour assister au triomphe des Redmen – par la marque de 43-9 – et passer du même coup à la postérité par la magie du cinéma.

Dans son grand succès de 1998, Le Violon rouge, François Girard nous faisait traverser les siècles au fil de plusieurs destins unis par le même instrument de musique. Dans Hochelaga, terre des âmes, le fil conducteur est la géographie. Le film raconte l’histoire de Mont‑Royal en cinq temps, embrassant plus de 700 ans d’histoire : une bataille sanglante en 1267, la visite de Jacques Cartier au village iroquois éponyme en 1535, une épidémie de scarlatine en 1687, la rébellion des Patriotes en 1837 et une intervention qui allait révolutionner la chirurgie cérébrale à l’Institut neurologique de Montréal, en 1944. Yvan Attal, Anne Dorval, Sébastien Ricard, David La Haye et Anne-Marie Cadieux, pour ne nommer qu’eux, font partie de la distribution.

Le film Hochelaga, terre des âmes sortira sur nos écrans l’an prochain dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal.

Category: McGill dans la ville